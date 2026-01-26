Homem morre após capotar carro em Cruz Alta

Um homem morreu após capotar o carro que conduzia na madrugada deste domingo (25) em Cruz Alta, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta das 3h30min, na Avenida Plácido de Castro, no bairro Bonini I.
A vítima foi identificada como Érico Ribeiro Salles, de 61 anos. Conforme a Polícia Civil, ele conduzia um Fiat Siena quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista.
O carro capotou e desceu um barranco, onde parou nas proximidades de uma quadra de esportes do município. O homem morreu no local.
O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. O Instituto-Geral de Perícias de Santo Ângelo foi acionado para realizar a perícia técnica.
