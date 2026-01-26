Brigada Militar efetua prisão por tráfico de drogas em Miraguaí

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Durante a ação foram apreendidas vinte e duas buchas de cocaína, duas porções de maconha, dezesseis pedras de crack, três smartphones, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro.

Na noite de domingo (25/01), Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas em Miraguaí

