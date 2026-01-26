Terça, 27 de Janeiro de 2026
Brigada Militar efetua prisão por tráfico de drogas em Miraguaí

O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7ºBPM
26/01/2026 às 07h28
Na noite de domingo (25/01), Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas em Miraguaí
Durante a ação foram apreendidas vinte e duas buchas de cocaína, duas porções de maconha, dezesseis pedras de crack, três smartphones, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro.
O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
