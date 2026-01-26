Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Barra do Guarita

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite deste sábado, 24 de janeiro, por volta das 21h, em Barra do Guarita. A colisão envolveu uma motocicleta Honda, de cor vermelha, e uma Falcon Prata.



Conforme informações colhidas no local, a Honda teria invadido a contramão, colidindo com a Falcon, que era conduzida por um jovem que realizava entregas de lanches no município.



Com o impacto, ambos os condutores sofreram ferimentos e foram atendidos pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita.



A Brigada Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e realizou o levantamento das informações.















