Brigada Militar lidera reunião estratégica e reforça policiamento com entrega de viaturas

A segurança pública regional estará no centro das atenções na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, quando será realizada, às 15 horas, no Centro Cultural de Tenente Portela, uma Reunião Regional de Segurança Pública, seguida da entrega de viaturas destinadas ao policiamento ostensivo. O encontro é considerado estratégico e marca um passo importante no fortalecimento das ações integradas de segurança na região.
De acordo com informações da Brigada Militar, a reunião tem como principal objetivo intensificar a integração institucional entre os diversos órgãos envolvidos e alinhar estratégias operacionais voltadas ao enfrentamento da criminalidade e à preservação da ordem pública em nível regional.
O encontro será conduzido pelo Coronel PM Rafael Luft, comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Noroeste, e contará com a presença de autoridades civis e militares, demonstrando o compromisso conjunto das instituições com a segurança da comunidade.
Durante a reunião, serão debatidos assuntos gerais relacionados à segurança pública, incluindo desafios enfrentados pelas forças policiais, planejamento de ações preventivas e o fortalecimento do policiamento ostensivo. Na sequência, ocorrerá a entrega oficial das viaturas, que irão ampliar a capacidade de resposta operacional e reforçar a presença policial nas ruas.
A iniciativa consolida a cooperação entre os entes públicos e reforça a importância do trabalho integrado como ferramenta essencial para garantir mais tranquilidade e proteção à população da região.
