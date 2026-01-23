Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Grave acidente é registrado na RSC-153 envolvendo caminhão e caminhonete próximo a Passo Fundo

A colisão frontal envolveu uma Volkswagen Saveiro, com placas padrão Mercosul, e uma carreta bitrem Volvo, que vinha de Estrela e seguia em direção a Passo Fundo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
23/01/2026 às 10h41
(Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Na manhã desta sexta-feira (23), um grave acidente de trânsito foi registrado na RSC-153, no sentido Passo Fundo–Ernestina, nas proximidades da empresa Somave. A colisão frontal envolveu uma Volkswagen Saveiro, com placas padrão Mercosul, e uma carreta bitrem Volvo, que vinha de Estrela e seguia em direção a Passo Fundo. A caminhonete seguia para Nicolau Vergueiro.
Conforme informações apuradas no local pelo repórter Jeferson Vargas, o jovem estava sozinho no veículo e transportava alguns sacos de cimento na caçamba da caminhonete. Durante o trajeto, o condutor teria se distraído ao mexer no ar-condicionado e acabou invadindo a pista contrária, ocorrendo a colisão frontal com a carreta, que estava descarregada.
Apesar da violência do impacto, o jovem sofreu apenas escoriações leves e passa bem. A Volkswagen Saveiro saiu da pista e ficou completamente destruída. A carreta bitrem Volvo teve danos na parte frontal.
O condutor do caminhão não se feriu.
O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para atender a ocorrência. Apesar do acidente, não houve bloqueio do trânsito no local.




