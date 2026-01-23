Colisão entre carro e moto deixa um ferido na RSC-472 em Taquaruçu do Sul

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na tarde desta quinta-feira no trecho da rodovia RSC-472 que liga o município de Taquaruçu do Sul à BR-386. A colisão ocorreu por volta das 14h35, nas proximidades do bairro Osvaldo Cruz, envolvendo uma VW Saveiro com placas locais e uma motocicleta Honda. Com a força do impacto, o automóvel saiu da pista e parou dentro de uma área de lavoura às margens da estrada.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado posteriormente para avaliação hospitalar.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do piloto ou se o motorista do utilitário também necessitou de atendimento médico.

O trânsito no local precisou ser totalmente interrompido nos dois sentidos durante o trabalho de resgate, gerando lentidão no trecho.

A Brigada Militar atuou no controle do fluxo de veículos e na preservação da área até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, responsável pelo registro da ocorrência.

As causas que levaram à colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

