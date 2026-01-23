Árbitro natural de Crissiumal é escalado como assistente no Gre-Nal 449

Um árbitro crissiumalense foi escalado para atuar como assistente no Gre-Nal 449. Tiago Augusto Kappes Diel, de 40 anos, foi escolhido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para o clássico agendado para às 20h deste domingo (25), no Estádio Beira Rio.

O árbitro principal da partida será Lucas Horn, de 37 anos, um estreante em Gre-Nais. Este será o terceiro jogo do porto-alegrense nesta edição do Campeonato Gaúcho. Ao lado de Tiago Diel, atuará também como auxiliar Michael Stanislau. No VAR estará Jean Pierre Goncalves Lima.

O crissiumalense Tiago Kappes Diel integra os quadros da FGF e da CBF. Ele foi eleito no ano passado o melhor árbitro assistente do Gauchão. Lucas Horn também foi considerado o melhor árbitro daquela edição, através do voto dos associados da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos – ACEG.

No fim do ano passado, Tiago foi o idealizador de uma campanha beneficente em prol da ABEMEC de Crissiumal. Ele promoveu uma Ação Entre Amigos, juntamente com parceiros, para o sorteio de 15 camisas oficiais arrecadadas em jogos do Campeonato Brasileiro, nos quais ele atuou como assistente. O lucro foi revertido à entidade que presta assistência a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

