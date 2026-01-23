Grave acidente na BR-472 deixa uma vítima fatal em Santa Rosa

Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 12h30min desta quinta-feira (22) resultou em uma vítima fatal na BR-472, em Guia Lopes, no município de Santa Rosa. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um automóvel Chery QQ3, no trajeto entre Santa Rosa e Santo Cristo.

Na caminhonete, o motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No automóvel Chery QQ3 estavam quatro ocupantes. Duas pessoas foram atendidas e conduzidas pelo Samu, enquanto as outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, todas encaminhadas à UPA de Santa Rosa.

A vítima fatal é um homem de 62 anos, identificado como Elário Luiz Lauxen, que chegou a ser levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na emergência. Entre os demais feridos, uma pessoa encontra-se em estado grave.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.