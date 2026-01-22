Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Veículos estacionados irregularmente bloqueiam acesso ao Hospital Santo Antônio

Veículos parados em local proibido dificultam o acesso de ambulâncias e geram transtornos a taxistas em Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
22/01/2026 às 15h07
(Fotos: Bruna Ferri)
  • Nos últimos dias, condutores têm estacionado veículos de forma irregular na Rua Romário Rosa Lopes, em frente ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.
    A prática tem gerado transtornos, principalmente por ocupar o espaço destinado ao embarque e desembarque de ambulâncias vindas da região.
    Além disso, os veículos também acabam bloqueando pontos utilizados pelos taxistas que atuam no local.
    A situação preocupa, pois o trecho é estratégico para atendimentos de urgência e emergência.
    Segundo a Brigada Militar, ao constatar a infração, a primeira medida é tentar localizar o proprietário do veículo.
    Quando o condutor é encontrado, ele é notificado e orientado a retirar o automóvel do local irregular.
    Caso não seja possível identificar o responsável, a medida prevista no Código de Trânsito Brasileiro é acionar o serviço de guincho para remoção.
    A Brigada Militar reforça a orientação para que os motoristas cumpram as leis de trânsito, em especial ao entorno do hospital, onde há várias placas de sinalização sobre a proibição de estacionamento naquele trecho.
    O respeito as normas contribuem para um trânsito mais eficiente e seguro, de forma a atender toda a coletividade, bem como evita transtornos em eventual fiscalização.



(Foto: Divulgação)



(Foto: Bruna Ferri)





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
