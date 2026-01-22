Veículos estacionados irregularmente bloqueiam acesso ao Hospital Santo Antônio

- Nos últimos dias, condutores têm estacionado veículos de forma irregular na Rua Romário Rosa Lopes, em frente ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.
A prática tem gerado transtornos, principalmente por ocupar o espaço destinado ao embarque e desembarque de ambulâncias vindas da região.
Além disso, os veículos também acabam bloqueando pontos utilizados pelos taxistas que atuam no local.
A situação preocupa, pois o trecho é estratégico para atendimentos de urgência e emergência.
Segundo a Brigada Militar, ao constatar a infração, a primeira medida é tentar localizar o proprietário do veículo.
Quando o condutor é encontrado, ele é notificado e orientado a retirar o automóvel do local irregular.
Caso não seja possível identificar o responsável, a medida prevista no Código de Trânsito Brasileiro é acionar o serviço de guincho para remoção.
A Brigada Militar reforça a orientação para que os motoristas cumpram as leis de trânsito, em especial ao entorno do hospital, onde há várias placas de sinalização sobre a proibição de estacionamento naquele trecho.
O respeito as normas contribuem para um trânsito mais eficiente e seguro, de forma a atender toda a coletividade, bem como evita transtornos em eventual fiscalização.
(Foto: Divulgação)
(Foto: Bruna Ferri)
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.