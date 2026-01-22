Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Professor é preso suspeito de cometer 240 abusos sexuais em dois anos

Os crimes ocorreram em Tuntum, no Maranhão, mas o homem foi preso nesta quarta-feira (21/1), em União, no Piauí, onde morava atualmente.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Metrópoles
22/01/2026 às 08h44
(Foto: Reprodução / Metrópoles)

Um professor suspeito de abusar sexualmente de mais de 240 alunos foi preso pela Polícia Civil do Piauí (PCPI) na manhã desta quarta-feira (21/1). As vítimas são crianças e adolescentes que teriam mantido contato com o investigado entre os anos de 2023 e 2025.

Apesar de a prisão ter sido realizada no Piauí, os crimes teriam ocorrido no município de Tuntum, no Maranhão. O professor, que não teve a identidade divulgada, foi localizado e capturado em União (PI), onde residia atualmente

A prisão foi possível após o engajamento dos pais das vítimas, que colaboraram com as investigações, iniciadas em maio de 2025. Na ocasião, veio à tona a denúncia de que o homem teria importunado sexualmente uma de suas alunas.

De acordo com o delegado Wlisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra (MA), os abusos teriam ocorrido entre 2023 e maio de 2025, período em que o suspeito chegou a ser preso por importunação sexual. “Ele foi colocado em liberdade provisória, mas não retornou às atividades em sala de aula”, afirmou o delegado.

As investigações indicam que o professor praticava atos libidinosos com as vítimas dentro das salas de aula. Todas tinham menos de 14 anos de idade. Até o momento, não há relato de estupro consumado, porém a polícia solicitou que os alunos sejam submetidos a exames periciais.

Caso seja condenado, o investigado poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena prevista varia de 10 a 18 anos de reclusão.

 

 

