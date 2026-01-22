Professor é preso suspeito de cometer 240 abusos sexuais em dois anos

Um professor suspeito de abusar sexualmente de mais de 240 alunos foi preso pela Polícia Civil do Piauí (PCPI) na manhã desta quarta-feira (21/1). As vítimas são crianças e adolescentes que teriam mantido contato com o investigado entre os anos de 2023 e 2025.

Apesar de a prisão ter sido realizada no Piauí, os crimes teriam ocorrido no município de Tuntum, no Maranhão. O professor, que não teve a identidade divulgada, foi localizado e capturado em União (PI), onde residia atualmente

A prisão foi possível após o engajamento dos pais das vítimas, que colaboraram com as investigações, iniciadas em maio de 2025. Na ocasião, veio à tona a denúncia de que o homem teria importunado sexualmente uma de suas alunas.

De acordo com o delegado Wlisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra (MA), os abusos teriam ocorrido entre 2023 e maio de 2025, período em que o suspeito chegou a ser preso por importunação sexual. “Ele foi colocado em liberdade provisória, mas não retornou às atividades em sala de aula”, afirmou o delegado.

As investigações indicam que o professor praticava atos libidinosos com as vítimas dentro das salas de aula. Todas tinham menos de 14 anos de idade. Até o momento, não há relato de estupro consumado, porém a polícia solicitou que os alunos sejam submetidos a exames periciais.

Caso seja condenado, o investigado poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena prevista varia de 10 a 18 anos de reclusão.

