Carreta tomba na RS-342 e provoca novo acidente entre Cruz Alta e Ijuí

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) na RS-342, no trecho entre os municípios de Cruz Alta e Ijuí. Uma carreta tombou sobre a pista de rodagem, interrompendo totalmente uma das faixas e deixando o tráfego parcialmente liberado na outra.

Em razão do bloqueio, alguns motoristas passaram a utilizar uma estrada alternativa de chão batido. Durante o desvio, uma caminhonete Fiat Strada acabou capotando, configurando um segundo acidente relacionado à ocorrência inicial.