Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carreta tomba na RS-342 e provoca novo acidente entre Cruz Alta e Ijuí

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não há registro de feridos em nenhum dos dois acidentes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Paulo Marques Notícias
22/01/2026 às 07h14
Carreta tomba na RS-342 e provoca novo acidente entre Cruz Alta e Ijuí
(Foto: Paulo Marques Notícias)

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) na RS-342, no trecho entre os municípios de Cruz Alta e Ijuí. Uma carreta tombou sobre a pista de rodagem, interrompendo totalmente uma das faixas e deixando o tráfego parcialmente liberado na outra.

Em razão do bloqueio, alguns motoristas passaram a utilizar uma estrada alternativa de chão batido. Durante o desvio, uma caminhonete Fiat Strada acabou capotando, configurando um segundo acidente relacionado à ocorrência inicial.

 

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não há registro de feridos em nenhum dos dois acidentes. O trânsito no local exigiu atenção redobrada dos condutores até a normalização da via.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
( Foto: Imagem Cedida / G1RS)
Violência Doméstica Há 22 horas

Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões

Vítima havia retornado ao imóvel para buscar pertences após assinar o divórcio.

 (Foto: Gerado por IA)
Justiça Criminal Há 22 horas

Homem é preso em Horizontina após condenação por estupro de vulnerável

Sentença definitiva impôs pena de mais de 11 anos de prisão em regime fechado.

 (Foto: Policia Civil - SC)
Falsa Juíza Há 23 horas

Polícia Civil investiga mulher suspeita de se passar por juíza federal em Itapiranga

Mandado de busca e apreensão apura crimes de estelionato, exploração de prestígio e falsa identidade funcional

 (Foto: 37° BPM - Policiamento Ostensivo)
Ação Policial Há 24 horas

Brigada Militar apreende quase mil garrafas de bebida estrangeira em Frederico Westphalen

Homem de 45 anos foi detido por descaminho durante abordagem na madrugada desta quarta-feira

 (Foto: Geração IA)
Crime Ambiental Há 2 dias

Polícia Civil prende homem por crueldade contra animal em Erval Seco

Suspeito de 69 anos teve a prisão preventiva cumprida após matar um cachorro, crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Trânsito Há 55 minutos

Carreta tomba na RS-342 e provoca novo acidente entre Cruz Alta e Ijuí
Educação Há 10 horas

CFM estuda usar Enamed para conceder registro profissional
Política Há 10 horas

CNTE comemora reajuste do piso do magistério; prefeitos contestam
Direitos Humanos Há 12 horas

Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana é lançado em Brasília
Agricultura Há 12 horas

Governador sanciona lei que protege produtores catarinenses e proíbe reconstituição de leite em pó importado em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,01%
Euro
R$ 6,22 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 507,435,23 0,00%
Ibovespa
171,816,67 pts 3.33%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias