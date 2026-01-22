Carreta tomba na RS-342 e provoca novo acidente entre Cruz Alta e Ijuí

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) na RS-342, no trecho entre os municípios de Cruz Alta e Ijuí. Uma carreta tombou sobre a pista de rodagem, interrompendo totalmente uma das faixas e deixando o tráfego parcialmente liberado na outra.
Em razão do bloqueio, alguns motoristas passaram a utilizar uma estrada alternativa de chão batido. Durante o desvio, uma caminhonete Fiat Strada acabou capotando, configurando um segundo acidente relacionado à ocorrência inicial.
Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não há registro de feridos em nenhum dos dois acidentes. O trânsito no local exigiu atenção redobrada dos condutores até a normalização da via.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.