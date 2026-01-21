Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão

Em 2025, o Brasil ampliou a transmissão e a geração de energia; o MME prevê aumento da demanda em 3,3% ao ano até 2035.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/01/2026 às 15h47

Em 2025, 3.646 km de linhas de transmissão entraram em operação comercial no Brasil até o mês de novembro, segundo dados informados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), reforçando a segurança e a modernização do Sistema Interligado Nacional. Uma das principais é o Linhão Manaus Boa Vista, responsável por conectar o estado de Roraima ao sistema nacional de energia. Hoje, graças ao Linhão, todas as capitais brasileiras passam a estar interligadas.

Além disso, a capacidade instalada de geração centralizada alcançou 215,6 GW, dos quais 84,4% são provenientes de fontes renováveis. Houve um aumento significativo de fontes alternativas de energia. Entre os novos empreendimentos entregues em 2025, houve a Usina Termelétrica (UTE) GNA II, localizada em Porto Açu, no Rio de Janeiro, que se tornou a maior usina de gás natural do país. O Governo afirmou que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) desempenhou papel central na ampliação da infraestrutura de geração.

O MME estima que, até 2035, o sistema de transmissão de energia elétrica demandará um investimento de cerca de R$ 120 bilhões, considerando a inserção de novas tecnologias e cargas emergentes, como fontes renováveis variáveis e mobilidade elétrica. Ademais, espera-se um aumento da demanda por eletricidade de 3,3% ao ano.

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) é um instrumento de planejamento de médio e longo prazo do setor energético brasileiro, com horizonte de dez anos, destinado a orientar a expansão da oferta e da infraestrutura de energia no país. Elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o PDE subsidia as decisões do MME, dos órgãos reguladores e dos agentes do setor, contribuindo para a formulação de políticas públicas, a realização de leilões e o direcionamento de investimentos. O plano apresenta projeções de demanda energética e elétrica, avalia a evolução da carga por classe de consumo e por região e analisa a necessidade de expansão da capacidade de geração, transmissão e distribuição. Para isso, são considerados diferentes cenários macroeconômicos, tecnológicos e setoriais.

Nesse contexto, o PDE atua como elemento estruturante da cadeia produtiva do setor elétrico, servindo de base para projetos de obras de infraestrutura. Além da produção de energia, o plano prevê grandes benefícios econômicos e sociais. Na Análise Socioambiental do PDE 2029 consta que "a geração de emprego e renda decorre da instalação de todos os projetos. Em alguns casos é mais representativa quantitativamente, em outros, favorece regiões mais carentes em oportunidades e recursos, dinamizando a economia local. Por exemplo, a construção de PCHs prevista no decênio deve gerar 53 mil empregos diretos, dispersos em pequenos municípios brasileiros, especialmente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já as fontes solar e eólica devem criar 23 e 183 mil empregos, respectivamente, no decênio, trazendo oportunidades para o semiárido brasileiro, região economicamente pouco desenvolvida".

Além disso, a análise apresenta vantagens econômicas e ambientais da instalação e do uso de fontes alternativas de energia. A bioeletricidade, por sua vez, possui importância estratégica, posto que o período de safra da biomassa coincide normalmente com períodos de baixa hidraulicidade na região Sudeste, contribuindo para uma distribuição mais uniforme da oferta de energia durante o ano. De acordo com a análise, sua tecnologia pode ser disponibilizada em prazos relativamente curtos, posto que o maquinário necessário para sua instalação é fabricado no Brasil, bem como os equipamentos para a instalação de linhas de transmissão de energia. Ademais, menciona-se o fato de esta ser uma energia renovável, o que é favorável ao meio ambiente.

A implantação de linhas de transmissão, subestações e usinas demanda o emprego intensivo de maquinário pesado e equipamentos especializados ao longo de todas as fases da obra. Segundo Guilherme Silveira, representante da Bristol, uma das vantagens de utilizar equipamentos fabricados no Brasil para esse tipo de serviço é a possibilidade de financiar juros ao BNDES, garantindo prazos e taxas de juros favoráveis.

Em sua fala, Silveira também destaca que "em equipamentos importados, em especial de fabricantes menores, é frequente o problema com a falta de peças. Uma economia, a curto prazo, frequentemente se transforma em uma dor de cabeça, porque a máquina fica parada, sem a existência de peças de reposição. Ao se utilizar um produto de fabricação nacional, há maior disponibilidade de peças e assistência técnica brasileiras".

Diante desse cenário, a expansão do sistema elétrico brasileiro requer planejamento integrado e investimentos consistentes para atender ao crescimento esperado da demanda. Nesse processo, o PDE se consolida como referência técnica para orientar políticas públicas, leilões e projetos. O fortalecimento da cadeia nacional, no entanto, reforça a sustentabilidade econômica do setor no longo prazo.

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.bristol.ind.br/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 3 horas

População poderá influenciar na elaboração do Orçamento da União

Meta é cidadã participar na definição do dinheiro público, diz Boulos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank

Instituição financeira era controlada pelo Banco Master
Economia Há 20 horas

Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez

Dólar sobe para R$ 5,38 em meio a tensões entre EUA e Europa
Economia Há 20 horas

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS

Investimentos de R$ 2,8 bi também contemplam estaleiros no AM e SC

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário

Suspensão durava desde 2024 e afetou exportações do estado

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
28° Sensação
3.44 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 19 minutos

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Economia Há 34 minutos

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão
Saúde Há 49 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica
Geral Há 49 minutos

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,02%
Euro
R$ 6,22 -1,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,317,82 -1,32%
Ibovespa
170,747,38 pts 2.69%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias