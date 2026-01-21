Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Judiciário de Tenente Portela ganha reforço com Elevação de Entrância e nova Vara Judicial

Solenidade no Fórum oficializou a criação da 2ª Vara, ampliando a estrutura do Judiciário e qualificando o atendimento à população.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
21/01/2026 às 13h56
Judiciário de Tenente Portela ganha reforço com Elevação de Entrância e nova Vara Judicial
(Foto: Jornal Província)

A manhã desta quarta-feira (21 de janeiro) marca um capítulo histórico para o sistema de Justiça da região. Em solenidade realizada às 11h na sede do Fórum local, a Comarca de Tenente Portela formalizou sua Elevação de Entrância e a criação da 2ª Unidade Judiciária (2ª Vara Judicial).

​O evento foi organizado conjuntamente pela Direção do Foro e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Tenente Portela. A cerimônia reuniu autoridades civis e do meio jurídico para oficializar a expansão, que visa dar maior celeridade aos processos e melhorar o atendimento à população dos municípios abrangidos pela comarca.

​Expansão e Estrutura

​A elevação de entrância é um passo administrativo significativo, pois reconhece o aumento da demanda e a importância estratégica da comarca no estado. Com a instalação da 2ª Vara Judicial, a estrutura do Judiciário local passa a contar com mais recursos e magistrados, desafogando o volume de trabalho que anteriormente ficava concentrado em uma única unidade.

​À frente do convite e da organização estiveram:

​Hugo Pastorio Pereira, Juiz Presidente do Foro;

​Jeronimo T. dos Santos, Presidente da OAB – Subseção Tenente Portela.

​Recepção e Comitivas

​Após o ato solene no Fórum, a agenda oficial seguiu com uma recepção e almoço ao meio-dia no Centro de Eventos Mantovani. O momento contou com a presença da comitiva do Tribunal de Justiça (TJRS) e da Corregedoria Geral, simbolizando o apoio institucional do estado à nova fase da comarca portelense.

​A expectativa da comunidade jurídica local é que a nova vara judicial reduza o tempo de espera por sentenças e ofereça uma prestação jurisdicional mais eficiente para todos os cidadãos.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Psol aciona STF contra “gratificação faroeste” a policiais que matam

Relatoria foi designada para o ministro Alexandre de Moraes
Justiça Há 8 horas

Governo e MP recomendam que X impeça conteúdos sexualizados pelo Grok

Ferramenta de inteligência artificial não deve ser usada indevidamente
Justiça Há 24 horas

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas

Valor total ao estado do Maranhão foi R$ 56 milhões

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli

Corte diz que não houve tempo para analisar condições de presídio
Justiça Há 1 dia

Moraes autoriza coronel da trama golpista a reduzir pena com leitura

Marcelo Câmara integra o Núcleo 2 e foi condenado a 21 anos de prisão

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
28° Sensação
3.44 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 19 minutos

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Economia Há 34 minutos

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão
Saúde Há 49 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica
Geral Há 49 minutos

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,02%
Euro
R$ 6,22 -1,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,317,82 -1,32%
Ibovespa
170,747,38 pts 2.69%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias