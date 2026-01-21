Judiciário de Tenente Portela ganha reforço com Elevação de Entrância e nova Vara Judicial

A manhã desta quarta-feira (21 de janeiro) marca um capítulo histórico para o sistema de Justiça da região. Em solenidade realizada às 11h na sede do Fórum local, a Comarca de Tenente Portela formalizou sua Elevação de Entrância e a criação da 2ª Unidade Judiciária (2ª Vara Judicial).

​O evento foi organizado conjuntamente pela Direção do Foro e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Tenente Portela. A cerimônia reuniu autoridades civis e do meio jurídico para oficializar a expansão, que visa dar maior celeridade aos processos e melhorar o atendimento à população dos municípios abrangidos pela comarca.

​Expansão e Estrutura

​A elevação de entrância é um passo administrativo significativo, pois reconhece o aumento da demanda e a importância estratégica da comarca no estado. Com a instalação da 2ª Vara Judicial, a estrutura do Judiciário local passa a contar com mais recursos e magistrados, desafogando o volume de trabalho que anteriormente ficava concentrado em uma única unidade.

​À frente do convite e da organização estiveram:

​Hugo Pastorio Pereira, Juiz Presidente do Foro;

​Jeronimo T. dos Santos, Presidente da OAB – Subseção Tenente Portela.

​Recepção e Comitivas

​Após o ato solene no Fórum, a agenda oficial seguiu com uma recepção e almoço ao meio-dia no Centro de Eventos Mantovani. O momento contou com a presença da comitiva do Tribunal de Justiça (TJRS) e da Corregedoria Geral, simbolizando o apoio institucional do estado à nova fase da comarca portelense.

​A expectativa da comunidade jurídica local é que a nova vara judicial reduza o tempo de espera por sentenças e ofereça uma prestação jurisdicional mais eficiente para todos os cidadãos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.