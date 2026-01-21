Quarta, 21 de Janeiro de 2026
Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões

Vítima havia retornado ao imóvel para buscar pertences após assinar o divórcio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1RS
21/01/2026 às 10h21
( Foto: Imagem Cedida / G1RS)

Uma mulher de 59 anos foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (20) dentro da casa onde morou com o ex-companheiro, em Muitos Capões, na Serra Gaúcha.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu quando Uliana Teresinha Fagundes voltou ao imóvel para retirar alguns pertences pessoais.

Uliana havia deixado a residência quatro dias antes. Na manhã de terça, ela e o ex-marido assinaram o divórcio em Vacaria e teriam retornado juntos à cidade.

Ao chegar ao endereço, ela teria entrado no local enquanto o homem aguardava do lado de fora. Minutos depois, teria sido atingida por, pelo menos, quatro tiros.

O suspeito de 59 anos fugiu para uma área de mata e, até a publicação desta matéria, não havia siso localizado pela polícia. Ele não tem antecedentes criminais.

Natural de Braga, a vítima trabalhava como monitora em uma escola estadual do município e era mãe de duas filhas de um relacionamento anterior.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi ao local para realizar os primeiros levantamentos. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas.

 

 

