Homem é preso em Horizontina após condenação por estupro de vulnerável

Um homem identificado pelas iniciais E. T. foi preso na semana passada, em Horizontina, após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença fixou pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

A condenação foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Horizontina e posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), não havendo mais possibilidade de recurso.

A prisão ocorreu no dia 14 de janeiro, e o condenado foi encaminhado ao Presídio de Santa Rosa, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.

De acordo com o processo, o crime ocorreu em Horizontina, entre os anos de 2015 e 2018, período em que a vítima tinha entre 12 e 15 anos de idade. Todo o trâmite judicial ocorreu em Segredo de Justiça, medida adotada para preservar a identidade e a integridade da vítima.

E. T. atuava como empresário e prestador de serviços no município. As autoridades reforçam a importância da denúncia de crimes dessa natureza e do acolhimento às vítimas, destacando que a responsabilização penal é fundamental para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

