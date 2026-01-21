Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso em Horizontina após condenação por estupro de vulnerável

Sentença definitiva impôs pena de mais de 11 anos de prisão em regime fechado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Folha Cidade
21/01/2026 às 09h44
Homem é preso em Horizontina após condenação por estupro de vulnerável
(Foto: Gerado por IA)

Um homem identificado pelas iniciais E. T. foi preso na semana passada, em Horizontina, após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença fixou pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

A condenação foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Horizontina e posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), não havendo mais possibilidade de recurso.

A prisão ocorreu no dia 14 de janeiro, e o condenado foi encaminhado ao Presídio de Santa Rosa, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.

De acordo com o processo, o crime ocorreu em Horizontina, entre os anos de 2015 e 2018, período em que a vítima tinha entre 12 e 15 anos de idade. Todo o trâmite judicial ocorreu em Segredo de Justiça, medida adotada para preservar a identidade e a integridade da vítima.

E. T. atuava como empresário e prestador de serviços no município. As autoridades reforçam a importância da denúncia de crimes dessa natureza e do acolhimento às vítimas, destacando que a responsabilização penal é fundamental para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
( Foto: Imagem Cedida / G1RS)
Violência Doméstica Há 29 minutos

Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões

Vítima havia retornado ao imóvel para buscar pertences após assinar o divórcio.

 (Foto: Policia Civil - SC)
Falsa Juíza Há 2 horas

Polícia Civil investiga mulher suspeita de se passar por juíza federal em Itapiranga

Mandado de busca e apreensão apura crimes de estelionato, exploração de prestígio e falsa identidade funcional

 (Foto: 37° BPM - Policiamento Ostensivo)
Ação Policial Há 2 horas

Brigada Militar apreende quase mil garrafas de bebida estrangeira em Frederico Westphalen

Homem de 45 anos foi detido por descaminho durante abordagem na madrugada desta quarta-feira

 (Foto: Geração IA)
Crime Ambiental Há 17 horas

Polícia Civil prende homem por crueldade contra animal em Erval Seco

Suspeito de 69 anos teve a prisão preventiva cumprida após matar um cachorro, crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

 (Foto: Divulgação Rádio Municipal)
Tentativa de furto Há 23 horas

Brigada Militar impede furto no Silva Atacarejo em Tenente Portela

Brigada Militar age rapidamente e prende suspeitos em flagrante

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
2.42 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova previsão de IPTU menor para imóveis que façam reúso de água
Senado Federal Há 2 minutos

CTFC pode votar mudanças na cobrança de diárias de hotel
Economia Há 16 minutos

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank
Violência Doméstica Há 18 minutos

Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões
Entretenimento Há 32 minutos

Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,45%
Euro
R$ 6,28 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 503,291,21 -0,91%
Ibovespa
167,632,70 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias