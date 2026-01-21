Quarta, 21 de Janeiro de 2026
Brigada Militar apreende quase mil garrafas de bebida estrangeira em Frederico Westphalen

Homem de 45 anos foi detido por descaminho durante abordagem na madrugada desta quarta-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social - 37ºBPM
21/01/2026 às 08h38
(Foto: 37° BPM - Policiamento Ostensivo)

Na madrugada desta quarta-feira (21/01), a Brigada Militar através dos policiais militares do 37ºBPM prenderam um homem de 45 anos de idade, por descaminho em Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada após informações de que o indivíduo estaria vindo do exterior com bebida de origem estrangeira, sendo realizado a abordagem do veículo suspeito, e localizado em seu interior 987 garrafas de bebiba alcoólica, desacompanhada de documento fiscal.

Após a confecção da ocorrência o homem foi liberado, o material foi apreendido juntamente com o veículo GM Spin usado na ação, ficando a disposição da Polícia Federal.

 

 

