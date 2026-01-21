Brigada Militar apreende quase mil garrafas de bebida estrangeira em Frederico Westphalen

Na madrugada desta quarta-feira (21/01), a Brigada Militar através dos policiais militares do 37ºBPM prenderam um homem de 45 anos de idade, por descaminho em Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada após informações de que o indivíduo estaria vindo do exterior com bebida de origem estrangeira, sendo realizado a abordagem do veículo suspeito, e localizado em seu interior 987 garrafas de bebiba alcoólica, desacompanhada de documento fiscal.

Após a confecção da ocorrência o homem foi liberado, o material foi apreendido juntamente com o veículo GM Spin usado na ação, ficando a disposição da Polícia Federal.

