Polícia Civil prende homem por crueldade contra animal em Erval Seco

Suspeito de 69 anos teve a prisão preventiva cumprida após matar um cachorro, crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social – Polícia Civil - 14ª DPRI
20/01/2026 às 18h17
(Foto: Geração IA)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Erval Seco, cumpriu, na tarde desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, mandado de prisão preventiva expedido em decorrência da prática do crime de crueldade contra animais.

A ação ocorreu no município de Erval Seco/RS e resultou na prisão de um homem de 69 anos de idade que, na ocasião, amarrou uma pedra no pescoço de um cachorro, jogando-o num açude e impedindo que saísse para se salvar.

O delito está previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.064/2020, que reforçou a proteção aos animais domésticos, especialmente cães e gatos, prevendo penas mais severas para condutas de abuso, maus-tratos ou crueldade.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a fiscalização rigorosa, a repressão aos crimes ambientais e a efetiva aplicação da legislação vigente, atuando de forma firme na proteção dos animais e na responsabilização de seus agressores.

 

 

