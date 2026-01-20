Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli

Corte diz que não houve tempo para analisar condições de presídio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/01/2026 às 16h13
Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
© Lula Marques/Agência Brasil

A Corte de Apelação de Roma adiou mais uma vez, nesta terça-feira (20), o julgamento sobre o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil, onde foi condenada a prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao fim da audiência, o tribunal italiano considerou que não houve tempo o bastante para analisar as informações enviadas pelo governo brasileiro sobre a prisão em que Zambelli deverá cumprir pena caso volte ao Brasil, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

O caso deverá ser agora retomado na primeira quinzena de fevereiro. Em 18 de dezembro, o tribunal italiano já havia adiado uma primeira vez a decisão sobre a extradição, após os advogados de defesa de Zambelli pedirem mais tempo para analisar documentos enviados pelo Supremo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Condenações

A deputada está presa na Itália desde julho do ano passado, no aguardo de um decisão sobre o pedido feito pelo governo brasileiro, que requereu a extradição após Zambelli ter sido condenada duas vezes pelo Supremo.

Em uma primeira condenação, a ex-deputada foi considerada culpada por mandar invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em atuação com o hacker Walter Delgatti. Na segunda vez, ela foi condenada pela crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal , no episódio em que perseguiu um homem a mão armada pelas ruas de São Paulo, em outubro de 2022.

Segundo informações enviadas à Itália pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, o presídio brasileiro mantém padrões de salubridade, segurança e assistência às detentas, além de oferecer atendimento médico e cursos técnicos. Ele também informou que nunca houve rebelião na penitenciária.

Zambelli fugiu dias antes do trânsito em julgado da primeira condenação, isto é, pouco antes de se esgotarem todos os recursos e ser determinado o cumprimento da pena.

A defesa alega que a ex-parlamentar sofre perseguição judicial e política no Brasil, e também questiona a situação carcerária no país para o eventual cumprimento da pena. Em outubro, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição.

A ex-deputada perdeu o mandato por determinação do Supremo, mesmo depois do plenário da Câmara ter aprovado a permanência dela no cargo. Pela jurisprudência da Corte, parlamentares condenados ao regime fechado por tempo prolongado devem perder seus mandatos automaticamente, uma vez que não teria como comparecer ao Congresso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 46 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas

Valor total ao estado do Maranhão foi R$ 56 milhões
Justiça Há 2 horas

Moraes autoriza coronel da trama golpista a reduzir pena com leitura

Marcelo Câmara integra o Núcleo 2 e foi condenado a 21 anos de prisão

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro na prisão na quinta-feira

Encontro poderá durar até três horas, entre as 8h e as 11h

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Itália julga extradição de Carla Zambelli, nesta terça-feira

Após ser condenada pelo STF, ela fugiu para o país europeu
Justiça Há 6 horas

STF torna ré mulher que ofendeu ministro em voo comercial

Episódio foi no trecho entre São Luiz e Brasília

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 33 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares
Justiça Há 48 minutos

Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
Câmara Há 1 hora

Projeto suspende uso de recursos da Petrobras para formação técnica com enfoque social

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,14%
Euro
R$ 6,30 +1,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,530,45 -3,85%
Ibovespa
165,785,30 pts 0.57%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias