Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar impede furto no Silva Atacarejo em Tenente Portela

Brigada Militar age rapidamente e prende suspeitos em flagrante

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Brigada Militar
20/01/2026 às 11h29 Atualizada em 20/01/2026 às 11h50
Brigada Militar impede furto no Silva Atacarejo em Tenente Portela
(Foto: Divulgação Rádio Municipal)

Na noite de segunda-feira, por volta das 20h, uma tentativa de furto interno foi registrada no Silva Atacarejo, em Tenente Portela. A equipe do estabelecimento identificou a ação rapidamente e acionou a Brigada Militar.

A resposta das forças de segurança foi imediata. Os policiais chegaram ao local, flagraram os envolvidos e realizaram a abordagem, conduzindo todos os suspeitos em flagrante.

A atuação rápida da Brigada Militar foi fundamental para evitar prejuízos ao comércio e garantir a segurança do local. O episódio destaca a importância da vigilância constante e da cooperação entre a comunidade, o comércio e as forças de segurança.

A direção do Silva Atacarejo elogiou a eficiência da atuação policial e ressaltou a importância da presença da Brigada Militar para a tranquilidade de comerciantes e clientes em Tenente Portela.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: 14ª DPRI / Polícia Civil do Rio Grande do Sul)
Fraude Bancária Há 4 horas

Polícia Civil desarticula esquema de fraudes eletrônicas em banco de Palmeira das Missões

Operação Digital Fantasma investiga desvio superior a R$ 2,4 milhões e resulta em prisões preventivas.

 (Foto: Grupo Pilau de Comunicações)
Trânsito Há 6 horas

Caminhão pega fogo na ERS342 em Cruz Alta

O sinistro ocorreu nas proximidades do acesso ao município de Boa Vista do Cadeado, quando um dos rodados do veículo pegou fogo.

 (Foto: Agência Impacto)
Trânsito Há 24 horas

Motorista embriagado e sem habilitação é preso após sair da pista na SC-163

Acidente em Itapiranga deixou uma pessoa com ferimentos leves e mobilizou a Polícia Militar Rodoviária na manhã de domingo.

 (Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)
Incêndio Controlado Há 1 dia

Incêndio atinge guarita no Parque de Exposições de Palmeira das Missões

Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo e conseguiu conter as chamas rapidamente, evitando maiores danos.

 (Foto: Paulo Marques Notícias)
Acidente Há 1 dia

Saída de pista deixa motorista ferido na ERS-210 em Boa Vista do Buricá

Veículo colidiu contra árvores após condutor perder o controle da direção na noite de domingo.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.58 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul
Entretenimento Há 18 minutos

Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional
Turismo Há 33 minutos

Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris
Energia Há 33 minutos

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata
Tecnologia Há 47 minutos

Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,17%
Euro
R$ 6,29 +1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,748,06 -2,37%
Ibovespa
166,145,44 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias