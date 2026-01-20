Brigada Militar impede furto no Silva Atacarejo em Tenente Portela

Na noite de segunda-feira, por volta das 20h, uma tentativa de furto interno foi registrada no Silva Atacarejo, em Tenente Portela. A equipe do estabelecimento identificou a ação rapidamente e acionou a Brigada Militar.

A resposta das forças de segurança foi imediata. Os policiais chegaram ao local, flagraram os envolvidos e realizaram a abordagem, conduzindo todos os suspeitos em flagrante.

A atuação rápida da Brigada Militar foi fundamental para evitar prejuízos ao comércio e garantir a segurança do local. O episódio destaca a importância da vigilância constante e da cooperação entre a comunidade, o comércio e as forças de segurança.

A direção do Silva Atacarejo elogiou a eficiência da atuação policial e ressaltou a importância da presença da Brigada Militar para a tranquilidade de comerciantes e clientes em Tenente Portela.