Caminhão pega fogo na ERS342 em Cruz Alta

O sinistro ocorreu nas proximidades do acesso ao município de Boa Vista do Cadeado, quando um dos rodados do veículo pegou fogo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Grupo Pilau de Comunicações
20/01/2026 às 07h09
Caminhão pega fogo na ERS342 em Cruz Alta
(Foto: Grupo Pilau de Comunicações)

Um incêndio em um caminhão-tanque de laticínios mobilizou a atenção de motoristas na manhã desta segunda-feira, 19 de janeiro, na ERS-342, rodovia que liga Cruz Alta a Ijuí. O sinistro ocorreu nas proximidades do acesso ao município de Boa Vista do Cadeado, quando um dos rodados do veículo pegou fogo.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada graças à atitude solidária de outro caminhoneiro que trafegava pelo local. Mesmo não tendo envolvimento com a ocorrência, ele parou o caminhão, que transportava água, e utilizou seus próprios equipamentos para combater as chamas, conseguindo evitar que o fogo se alastrasse e causasse a perda total do veículo atingido.

 

O trânsito no trecho precisou operar em meia pista e, em determinados momentos, houve a necessidade de interrupção parcial da rodovia para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu em deslocamento para finalizar o combate e realizar os procedimentos necessários. A ocorrência também foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.








