Motorista embriagado e sem habilitação é preso após sair da pista na SC-163

Um motorista de 25 anos foi preso na manhã de domingo (18) após se envolver em um acidente de trânsito na SC-163, em Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O condutor dirigia sob efeito de álcool, não possuía habilitação e saiu da pista, deixando uma pessoa com lesões leves.

O acidente foi registrado por volta das 7h, no km 118 da rodovia, e mobilizou a Polícia Militar Rodoviária. No local, os policiais constataram que o veículo saiu da pista em uma curva aberta. O carro era um Corsa Classic, com placas de São Lourenço do Oeste. O motorista, estrangeiro e residente em Itapiranga, sofreu ferimentos leves. Duas passageiras, de 28 e 30 anos, não se machucaram.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,51 mg/l de álcool por litro de ar expelido, o que configura crime de trânsito. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Plantão Policial de São Miguel do Oeste. A Polícia Militar Rodoviária informou ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que as irregularidades de trânsito foram autuadas.

A rodovia possui sinalização vertical e horizontal, trecho em curva, pista simples com acostamento, velocidade máxima de 60 km/h e, no momento do acidente, o clima era bom.

(Foto: Agência Impacto)

