Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Incêndio atinge guarita no Parque de Exposições de Palmeira das Missões

Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo e conseguiu conter as chamas rapidamente, evitando maiores danos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes / Jornalismo RP
19/01/2026 às 09h35
Incêndio atinge guarita no Parque de Exposições de Palmeira das Missões
(Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)

Um incêndio foi registrado por volta das 15h15 deste domingo (18) em uma guarita localizada no Parque de Exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões, mobilizando o Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência. As chamas atingiram a estrutura, mas foram controladas em curto espaço de tempo, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas do parque.

Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, conseguindo extinguir as chamas e preservar as demais edificações existentes nas proximidades. Não houve registro de pessoas feridas.

Conforme relato de funcionários do Parque de Exposições, um morador de rua costumava dormir no interior da guarita. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas e deverão ser apuradas.

 

 

