Incêndio atinge guarita no Parque de Exposições de Palmeira das Missões

Um incêndio foi registrado por volta das 15h15 deste domingo (18) em uma guarita localizada no Parque de Exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões, mobilizando o Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência. As chamas atingiram a estrutura, mas foram controladas em curto espaço de tempo, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas do parque.

Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, conseguindo extinguir as chamas e preservar as demais edificações existentes nas proximidades. Não houve registro de pessoas feridas.

Conforme relato de funcionários do Parque de Exposições, um morador de rua costumava dormir no interior da guarita. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas e deverão ser apuradas.

