Saída de pista deixa motorista ferido na ERS-210 em Boa Vista do Buricá

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado por volta das 20h45min deste domingo (18), na ERS-210, no município de Boa Vista do Buricá. A ocorrência envolveu um veículo Fox Xtreme, com placas do próprio município.

Conforme as informações apuradas, o automóvel seguia no sentido São Martinho–Boa Vista do Buricá quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra árvores em frente ao Engel Hotel.

O condutor, um homem de 30 anos e único ocupante do carro, ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital para atendimento médico. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

