Autor de homicídio ocorrido em evento em Passo Fundo deve se apresentar à polícia

O autor do homicídio registrado na madrugada do sábado (17), durante um evento realizado, em Passo Fundo, deve se apresentar à polícia ainda nesta semana.

O crime, inicialmente tratado como passional, ocorreu nas arquibancadas do local onde o evento era realizado. Conforme informações preliminares, houve uma luta corporal entre o autor e a vítima e, durante a briga, o agressor tomou a arma e efetuou os disparos. A vítima, identificada como Thiago Bueno, de 36 anos, foi atingida por tiros no abdômen e nas costas. Ele foi sepultado no domingo, no Cemitério da Petrópolis, em Passo Fundo.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e encaminharam Thiago ao Hospital São Vicente de Paulo. Ele deu entrada em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desde o fato, a Brigada Militar, por meio do 3º RPMon, e a Polícia Civil atuam de forma integrada na apuração do caso. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguarda a apresentação do autor para a continuidade dos procedimentos legais.

