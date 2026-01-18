Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

O preso e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

O veículo também foi apreendido, pois estava com alteração na numeração do motor.

A prisão foi realizada após revista veicular, localização e apreensão de uma espingarda calibre 36, e um facão.

Na noite deste sábado, (17/01), a Brigada Militar através dos policiais militares do 37ºBPM prenderam um homem de 28 anos idade por porte ilegal de arma de fogo, em Seberi.

