Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto

Neste sábado (17/01), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, por meio do Pelotão de Santo Augusto, em fiscalização, abordaram um veículo na ERS-155.



Durante a revista veicular, foram localizadas duas espingardas e munições.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas legais cabíveis.













