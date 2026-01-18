Domingo, 18 de Janeiro de 2026
Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto

Durante a revista veicular, foram localizadas duas espingardas e munições.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Brigada Militar
18/01/2026 às 21h30 Atualizada em 18/01/2026 às 21h42
Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto
(Foto: Brigada Militar)

Neste sábado (17/01), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, por meio do Pelotão de Santo Augusto, em fiscalização, abordaram um veículo na ERS-155.

Durante a revista veicular, foram localizadas duas espingardas e munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas legais cabíveis.






