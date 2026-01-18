Mulher é presa por abandono de incapaz em Passo Fundo

Na manhã deste sábado (17), uma mulher foi presa pelo crime de abandono de incapaz no município de Passo Fundo. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 2º Esquadrão, após acionamento da Sala de Operações 190, para averiguar uma denúncia de duas crianças deixadas sozinhas em uma residência.

Segundo informações apuradas pelo repórter policial @joaovictorlopespf, a denúncia relatava que duas crianças, de três e quatro anos de idade, estariam sem a supervisão de um adulto responsável, situação que, conforme vizinhos, seria recorrente.

No local, os policiais encontraram a residência fechada. Durante o atendimento, compareceu uma mulher, tia das crianças, que reside ao lado. Ela ingressou no imóvel e confirmou a presença das duas crianças sozinhas. À guarnição, uma testemunha informou que, havia saído de casa, e que a avó, que deveria estar cuidando dos menores, teria saído para trabalhar, não sabendo informar o paradeiro da mãe.

Ainda conforme o relato, a situação de abandono seria frequente.

Posteriormente, a mãe das crianças, compareceu ao local e confirmou ser a responsável legal. Ela apresentava forte odor etílico e sinais de vômito, relatando que havia saído na noite anterior para uma festa e retornado à residência apenas por volta do meio-dia.

Diante da constatação do crime em flagrante, foi dada voz de prisão à mulher, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado, sendo representado pelo conselheiro Júlio César Martins, que compareceu prontamente ao local.

As crianças permaneceram sob a responsabilidade da tia, na presença da mãe, conforme orientação do Conselho Tutelar. A avó não foi localizada até o encerramento da ocorrência. O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos competentes.

