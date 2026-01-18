Carro é destruído por incêndio em garagem no Centro de Bom Progresso

Na manhã deste domingo, dia 18 de janeiro de 2026, por volta das 06h15min, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo.

O incidente ocorreu em uma garagem situada na Rua 25, no Bairro Centro, no município de Bom Progresso.

De acordo com o relato do solicitante, o veículo, um Vectra, já se encontrava em chamas no momento em que a equipe chegou ao local.

Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já estava controlado graças à ação inicial de populares, que agiram prontamente para combater as chamas até a chegada dos profissionais.

O veículo estava estacionado na área externa da garagem, próximo a algumas residências, o que gerou preocupação devido ao risco de propagação do fogo. Após a análise do local, foi verificado que não havia risco de reignição e foi realizado o rescaldo completo.

Infelizmente, o incêndio causou perda total do veículo. Após a finalização dos procedimentos de segurança, a guarnição retornou ao quartel de Três Passos, sem que mais alterações fossem registradas.

