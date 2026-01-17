Sábado, 17 de Janeiro de 2026
Atualização: Corpo de motorista é encontrado após caminhonete cair no Rio Uruguai em Nonoai

Vítima de 29 anos estava dentro do veículo submerso a cerca de 10 metros de profundidade; resgate mobilizou bombeiros e exigiu bloqueio da RS-480

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
17/01/2026 às 00h08
Atualização: Corpo de motorista é encontrado após caminhonete cair no Rio Uruguai em Nonoai
(Foto: Emerson Carniel / Agencia RBS)

Os bombeiros localizaram na noite desta sexta-feira (16) o corpo do motorista da caminhonete que caiu no Rio Uruguai após acidente em Nonoai, no norte do RS. A Amarok, com placas de Chapecó (SC), estava a cerca de 10 metros de profundidade e 30 metros da margem.

As portas e vidros do veículo estavam intactos e travados. O motorista, um homem de 29 anos, natural de Chapecó, estava dentro da caminhonete.  

O veículo foi encontrado à tarde. O resgate exigiu o bloqueio total da RS-480 por volta das 17h30min. O guincho necessário para estabilizar o veículo estava sendo aguardado desde o início da tarde.

O acidente ocorreu na madrugada, por volta das 2h, quando a caminhonete perdeu o controle no km 1 da RS-480. Um caminhão que vinha atrás não conseguiu frear e colidiu na traseira do veículo, jogando-o para fora da pista e para dentro do rio.

Equipes de mergulhadores foram acionadas para auxiliar nas buscas, que foram dificultadas pela correnteza e profundidade do trecho entre o Posto Fiscal e a ponte do Goio-Ên.

 

 

