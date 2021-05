Lira: Câmara deve ser cada vez mais inclusiva

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Casa tem se pautado por ser uma instituição inclusiva, sobretudo, nas questões de gênero. Segundo ele, cada vez mais as mulheres têm ocupado espaços de poder no Parlamento, seja nas relatorias de projetos importantes, seja na Mesa Diretora. Para Lira, as mulheres não podem tratar somente de assuntos das mulheres.

“Porque todos os assuntos são das mulheres”, disse por meio de suas redes sociais.

O presidente destacou que a relatoria do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional e as presidências da Comissão Mista de Orçamento e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania foram ocupadas por mulheres, respectivamente deputadas Margarete Coelho (PP-PI), deputada licenciada Flávia Arruda (DF) e Bia Kicis (PSL-DF).

“A Câmara de todos tem de ser cada vez mais uma Câmara mais inclusiva em termos de gênero, de orientação política, de origem geográfica. Na questão da mulher estamos em boas mãos”, afirmou Lira.