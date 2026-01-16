Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história

Operações para exportação totalizaram 137,4 milhões de toneladas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/01/2026 às 20h16

O Porto de Santos, em São Paulo, registrou em 2025 a maior movimentação de cargas de sua história: 186,4 milhões de toneladas, um crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, estabelecido em 2024, de 179,8 milhões de toneladas.

As operações de embarque para exportação totalizaram 137,4 milhões de toneladas no ano, um crescimento de 4,6%. Já os desembarques (importação) mantiveram-se estáveis, com um aumento de 1%, somando 49 milhões de toneladas.

A participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira também cresceu. O complexo foi responsável, em 2025, por 29,6% de todas as transações comerciais do Brasil com o exterior, considerando o valor em US$ FOB. Em 2024, a participação foi de 29%.

“O ano de 2025 registrou recordes na movimentação de contêineres em todos os meses, e de carga geral na maioria dos meses. O resultado demonstra a resiliência do Porto de Santos e a assertividade dos investimentos em infraestrutura, além de atestar o crescimento do Brasil no comércio global”, disse o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini.

O país com o qual o porto mais fez transações de cargas em 2025 foi a China, registrando 29,6% de todo fluxo comercial.

Os produtos mais exportados, em toneladas, pelo porto em 2025 foram soja (44,9 milhões de toneladas); açúcar (24,1 milhões de toneladas); milho (15,2 milhões de toneladas); e celulose (9,8 milhões). Já as principais importações foram adubo (8,3 milhões de toneladas); óleo diesel e gasóleo (2,4 milhões de toneladas); enxofre (2,04 milhões de toneladas); e trigo (1,3 milhões).

O número de navios atracados em 2025 chegou a 5.708, 2,7% superior ao registrado em 2024.

“Os números do Porto de Santos mostram que o Brasil voltou a investir com planejamento, segurança jurídica e visão de longo prazo. Estamos falando de um porto que bate recordes, amplia sua capacidade e se prepara para receber investimentos estratégicos, como o Tecon Santos 10, que vai transformar a logística de contêineres no país”, comemorou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

MDIC cria portal com informações sobre comércio entre Mercosul e UE

Plataforma reúne dados do comércio entre os dois blocos regionais

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos

Líderes se encontraram na sede do Itamaraty no Rio de Janeiro

 © Petrobras/Divulgação
Economia Há 9 horas

Petrobras supera projeções e tem produção recorde em 2025

Total anual de barris de petróleo aumentou 11% em relação a 2024

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Venda de motocicletas em 2025 é a maior dos últimos 22 anos

Setor estima mercado ainda mais aquecido em 2026

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
21° Sensação
0.81 km/h Vento
98% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 2 horas

Ano legislativo começa com 24 medidas provisórias pendentes
Economia Há 2 horas

Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
Esportes Há 3 horas

Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina
Saúde Há 3 horas

Fiocruz conduzirá estudo com injeção contra HIV em sete cidades
Senado Federal Há 3 horas

De olho no público virtual, discursos no Senado ficam mais curtos, aponta estudo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 543,207,36 +0,05%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias