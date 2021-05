Câmara recebe iluminação laranja em apoio a campanha contra câncer de pele

A Câmara dos Deputados recebe iluminação laranja nesta segunda-feira (24) em apoio ao “Mês de Conscientização de Combate ao Melanoma” - campanha que pretende estimular a população à prevenção e ao diagnóstico do tipo de câncer mais comum no País e no mundo.

A iluminação foi pedida pela deputada Silvia Cristina (PDT-RO).

O câncer de pele pode ser classificado em dois tipos: melanoma - mais raro e que pode levar à morte -; e não melanoma - mais frequente e menos grave, mas que pode causar deformações no corpo. Ambos têm cura se descobertos logo no início.

Os fatores de risco da doença são exposição prolongada e repetida ao sol; ter pele e olhos claros ou ser albino; ter histórico familiar ou pessoal de câncer de pele.

Mais informações podem ser obtidas no site do Ministério da Saúde.