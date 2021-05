Senado se ilumina de laranja em apoio a campanha de prevenção ao melanoma

O Anexo I e a cúpula do Senado estão iluminados com a cor laranja desde o último domingo (23) até a noite desta segunda-feira (24), em apoio à campanha de conscientização e combate ao melanoma. A iniciativa é da deputada federal Silvia Cristina (PDT-RO), coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta contra o Câncer. Maio é o mês internacional de prevenção a esse tipo de câncer.

O melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde, é um câncer de pele com origem nos melanócitos (as células produtoras de melanina, que determinam a cor da pele) e é mais frequente em adultos de pele clara. O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na forma de manchas, pintas ou sinais. Nos indivíduos de pele negra, é mais comum nas áreas claras, como palmas das mãos e plantas dos pés.

O melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas da pele. É o tipo mais grave, devido à alta possibilidade de provocar metástase (disseminação para outros órgãos). O prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom se detectado em sua fase inicial.

Com informações do Ministério da Saúde