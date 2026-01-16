Galpão agrícola é destruído por incêndio no interior de Três Passos

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira (16), por volta das 0h30, em um galpão agrícola localizado na Linha Santo Antônio, no interior do município de Três Passos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado após a solicitante informar que a edificação já se encontrava totalmente em chamas. Ao chegar ao local, a guarnição iniciou imediatamente as ações de combate ao fogo, utilizando uma linha de 2½ polegadas com divisor e saída de uma mangueira de 1½ polegada para o controle das chamas.

Em decorrência do incêndio, houve a perda aproximada de 200 metros quadrados da edificação, além de uma caminhonete Ford F-100 consumida pelo fogo, veículo onde, conforme informações preliminares, possivelmente teve início o sinistro.

Após a completa extinção do fogo, os bombeiros realizaram os procedimentos de rescaldo, encerrando os trabalhos no local. Não houve registro de feridos.

