Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Na tarde de quinta-feira (15/01), Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas em Santo Augusto.

Durante a ação foram apreendidas 96 porções de cocaína, balança de precisão, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

