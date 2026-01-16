Polícia Civil recupera bicicleta furtada em supermercado de Horizontina

Na tarde de quinta-feira (15), em Horizontina, a Polícia Civil solucionou com rapidez um caso de furto ocorrido em um supermercado do município. O crime aconteceu no meio da tarde e, ainda no mesmo dia, os agentes conseguiram identificar o autor após análise de imagens de monitoramento.

Conforme a polícia, o responsável pelo furto é um menor de idade. A bicicleta foi localizada, recuperada e devolvida ao proprietário, encerrando a ocorrência de forma ágil e eficaz.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da comunidade e destaca a importância da colaboração da população.

