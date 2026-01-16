Bombeiros buscam caminhonete que caiu no Rio Uruguai após acidente em Nonoai

A partir do relato do caminhoneiro, o Corpo de Bombeiros Militares de Nonoai suspeita de que ao menos uma pessoa esteja desaparecida. Porém, até o momento, não há confirmação sobre mortes ou pessoas feridas.
A corporação estima que o trecho do rio onde ocorreu o acidente tenha em torno de oito metros de profundidade, com correnteza, o que dificulta o trabalho de buscas. O local fica entre o Posto Fiscal e a ponte do Goio-Ên.
Equipes dos Bombeiros trabalham para localizar a caminhonete e avaliam se mergulhadores de Passo Fundo serão acionados.