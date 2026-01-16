Acidente na BR 158 em Panambi resulta em danos materiais

Um acidente de trânsito com danos materiais foi registrado por volta das 13h30 da tarde desta quinta feira, 15, na BR-158 no bairro Wolgien em Panambi.
Estiveram envolvidos os veículos WV-Gol e um Toyota Corolla, ambos com placas Mercosul.
Segundo as informações, os dois veículos seguiam no sentido Condor/Panambi quando um dos condutores fazia a conversão para ingressar para o bairro Wolgien.
O condutor do Corolla não conseguiu desviar, colidindo na lateral dianteira do Gol.
Não teve registro de feridos apenas danos materiais.
A PRF foi acionada para lavratura da ocorrência.
Foi preciso serviço de guincho para remover os veículos acidentados.
