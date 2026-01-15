Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Brasil quita R$ 2,2 bilhões com organismos internacionais em 2025

País regulariza contribuições e reforça atuação multilateral

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 19h53
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O Brasil destinou cerca de R$ 2,2 bilhões em 2025 para a quitação de contribuições obrigatórias a organismos internacionais, informou nesta quinta-feira (15), em Brasília, o Ministério do Planejamento e Orçamento. O dinheiro também foi usado em integralizações e recomposições de cotas em bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais.

Segundo o governo, os pagamentos garantiram a adimplência do Brasil em fóruns globais, regionais e setoriais estratégicos.

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), o país quitou integralmente compromissos com o orçamento regular, missões de paz e mecanismos judiciais vinculados à ONU, passando a integrar um grupo restrito de nações totalmente adimplentes com a organização. Também foram honradas contribuições a agências especializadas em áreas como saúde, educação, trabalho e migração.

Estratégia

Segundo o ministério, a estratégia de pagamentos escalonados ao longo do ano, aliada ao monitoramento da taxa de câmbio, permitiu reduzir custos para o Tesouro Nacional e assegurar previsibilidade orçamentária. A regularização das obrigações reforça o compromisso do Brasil com o multilateralismo, a integração regional e a responsabilidade fiscal.

Confira a lista de organismos, bancos e fundos internacionais com os quais o Brasil quitou pagamentos em 2025:

Sistema das Nações Unidas

• Organização das Nações Unidas (ONU) – orçamento regular, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT)

• Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

• Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

• Organização Mundial da Saúde (OMS)

• Organização Internacional do Trabalho (OIT)

• Organização Internacional para as Migrações (OIM)

• Organização Mundial do Turismo (OMT)

• União Postal Universal (UPU)

Meio ambiente e clima

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)

• Protocolo de Quioto

• Protocolo de Montreal

• Protocolo de Cartagena

• Protocolo de Nagoia

Integração regional e cooperação hemisférica

• Secretaria do Mercosul

• Parlamento do Mercosul (Parlasul)

• Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH)

• Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão (TPR)

• Organização dos Estados Americanos (OEA)

• Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)

• Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)

Outros organismos internacionais

• Organização Mundial do Comércio (OMC)

• Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

• Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)

• Tribunal Penal Internacional (TPI)

• Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM)

• Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN)

• Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)

• Bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais

• Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)

• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

• Corporação Financeira Internacional (CFI)

• Corporação Andina de Fomento (CAF)

Por que a adimplência importa

• Garante participação plena do Brasil em decisões internacionais

• Preserva direitos de voto e influência em organismos multilaterais

• Permite acesso a empréstimos, doações e cooperações técnicas

• Reforça a imagem do país como ator comprometido com a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável.

