Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares

Medida visa impedir prática de nepotismo e improbidade administrativa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 17h03

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu nesta quinta-feira (15) a destinação de emendas parlamentares a entidades do terceiro setor que tenham na direção parentes do congressista responsável pela indicação da verba pública.

Pela decisão, a proibição alcança também parentes dos assessores parlamentares do responsável pela emenda. A vedação alcança ainda outros tipos de pessoas jurídicas, como empresas que tenham entre os sócios ou dirigentes familiares ou cônjuges de congressistas, prestadores de serviço e fornecedores.

“Com efeito, não se revela compatível com o regime republicano que parlamentar possa destinar emendas a entidades vinculadas a familiares, direta ou indiretamente, transformando recursos públicos em moeda de afeto, conveniência ou lealdade pessoal, para não mencionar hipóteses de escancarado peculato”, escreveu Dino.

Tal prática “desnatura por completo a finalidade constitucional das emendas, como também esvazia a impessoalidade, degrada a legitimidade da despesa e alimenta a desconfiança da sociedade nas instituições democráticas”, acrescentou o ministro. Ele afirmou ainda que a medida visa impedir a prática de nepotismo e de improbidade administrativa.

No início da decisão, o ministro citou levantamento publicado na quarta-feira (14) pelo jornal O Globo , segundo o qual as emendas destinadas a Organizações Não Governamentais (ONGs) chegaram a R$ 3,5 bilhões na atual legislatura, 410% a mais do destinado em toda a legislatura anterior, entre 2019 e 2022. O valor é também mais que o triplo das emendas destinadas a estados e o Distrito Federal.

Após citar esse aumento, Dino afirmou que “avolumam-se indícios graves de malversação de verbas públicas, com a destinação de recursos para a satisfação de interesses privados”. O ministro lembrou que já havia bloqueado os repasses a ONGs sem sede comprovada.

Dino é relator de diferentes ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs) que tratam da constitucionalidade na liberação de emendas parlamentares. Desde 2022, o Supremo vem impondo uma série de medidas para assegurar a transparência e a rastreabilidade dos recursos públicos.

Em paralelo, tramitam em diferentes gabinetes diversos casos sobre suspeitas de desvios em emendas parlamentares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 minuto

Moraes determina transferência de Bolsonaro para Papudinha

Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 19 horas

Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR

Decisão ocorre após pedido do procurador-geral da República
Justiça Há 1 dia

Toffoli cita “fartos indícios” de novos crimes de dono do Banco Master

Ministro criticou que mandados foram cumpridos com um dia de atraso

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar

Saúde do ex-presidente estaria debilitada

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

Autoridades cumprem mandados em São Paulo e mais quatro estados

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
30° Sensação
1.63 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 1 minuto

Moraes determina transferência de Bolsonaro para Papudinha
Câmara Há 1 minuto

Comissão aprova novas regras para Empresa Simples de Crédito
Câmara Há 1 minuto

Comissão aprova destinar parte de emendas para projetos educacionais ligados ao esporte
Senado Federal Há 16 minutos

CAE cria grupo para acompanhar investigações sobre o Banco Master
Geral Há 30 minutos

Plataforma Não Me Perturbe teve 1,7 milhão de adesões em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,44%
Euro
R$ 6,23 -0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 542,818,83 -2,18%
Ibovespa
165,415,30 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias