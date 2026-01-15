Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vendas no varejo cresceram 1,5% até novembro de 2025

Acumulado nos 12 meses anteriores o crecimento foi 1,5%, diz IBGE

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 13h23
Vendas no varejo cresceram 1,5% até novembro de 2025
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As vendas no varejo cresceram 1% em novembro de 2025 em comparação com outubro de 2025. Já em relação a novembro de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,3% . Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados mostram ainda que, no ano de 2025, de janeiro até novembro, as vendas no varejo registraram alta de 1,5%. O acumulado nos 12 meses anteriores, ou seja, de novembro de 2024 a novembro de 2025, foi também registrou um crescimento de 1,5%.

Segundo a divulgação, entre outubro e novembro de 2025, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista teve taxas positivas em sete das oito atividades pesquisadas:

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%);

Móveis e eletrodomésticos (2,3%);

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,2%);

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%);

Livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%);

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%);

Combustíveis e lubrificantes (0,6%)

O único resultado negativo foi em tecidos, vestuário e calçados (-0,8%). Na mesma comparação, o comércio varejista ampliado apresentou um resultado positivo, com material de construção (0,8%), e outro negativo, com veículos e motos, partes e peças (-0,2%).

O comércio varejista ampliado inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Comparação com 2024

O grupamento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação cresceu 9,9% em novembro de 2025, ante o mesmo mês do ano anterior, maior variação no campo positivo dentre todos os setores e terceiro resultado consecutivo de crescimento após queda de 0,7% em agosto.

As vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 7,2% frente a novembro de 2024, 33º alta consecutiva. Segundo o IBGE, o setor exerceu a maior influência interanual sobre o volume de vendas do varejo: 0,6 pontos percentuais do crescimento total de 1,3%.

As vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram 5,2%. A categoria outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos, entre outros, apresentou alta de 4,7%.

As vendas de livros, jornais, revistas e papelaria cresceram 5,9% e as vendas de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram alta de 2,8% frente a novembro de 2024.

Apresentaram queda combustíveis e lubrificantes, com resultado negativo de 1,3%; tecidos, vestuário e calçados, de 4,0%.

Em comparação com o mesmo mês de 2024, comércio varejista ampliado, no entanto, diminuiu em 2025, apresentando uma variação negativa de 0,3%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de freepik
Economia Há 48 segundos

Fiscos estaduais se adaptam para premiar bons contribuintes

Programas de autorregularização, como o de Alagoas, oferecem atendimento especial na Receita, benefícios tributários e redução de burocracias
Economia Há 2 horas

Produção de veículos cresce 3,5% em 2025

Segundo a Anfavea, foram fabricadas 2,64 milhões de unidades
Economia Há 2 horas

IBGE prevê safra recorde de 346 milhões de toneladas em 2025

Resultado representa alta de 18,2% em relação ao ano anterior
Economia Há 3 horas

BC liquida Reag ligada às suspeitas de fraude no Banco Master

Empresa e seu fundador foram alvos de busca da Polícia Federal

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes

Fake news voltaram a circular após novo vídeo de deputado

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
1.16 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 39 minutos

Orçamento 2026 é sancionado com previsão de superávit de R$ 34,2 bi
Poder Judiciário Há 2 horas

Tenente Portela alcança novo marco histórico no Judiciário
Turismo Há 2 horas

Esmeralda Praia Hotel inaugura deck suspenso em Ponta Negra
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova possibilidade de concessão de empréstimo consignado para quem recebe auxílio-doença
Senado Federal Há 2 horas

Orçamento 2026 é sancionado com veto a R$ 400 milhões em emendas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,11%
Euro
R$ 6,26 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 550,518,32 -1,12%
Ibovespa
165,345,44 pts 0.12%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias