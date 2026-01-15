Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BC liquida Reag ligada às suspeitas de fraude no Banco Master

Empresa e seu fundador foram alvos de busca da Polícia Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 10h38

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira (15) a liquidação da antiga Reag Investimentos, hoje CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A , instituição financeira envolvida nas suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master.

Com sede em São Paulo, a empresa e seu fundador e ex-CEO, João Carlos Mansur, foram alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) na quarta (14), na segunda fase da Operação Compliance Zero.

“A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”, afirmou o BC, em nota. “O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais”, diz o texto.

O BC informou ainda que, com a medida, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Reag Investimentos devem ficar indisponíveis, isto é, não podem ser alienados pelos donos, medida prevista na legislação para impedir a dilapidação do patrimônio.

O banco disse que “continuará adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas competências legais”.

O órgão informou ainda que a Reag Investimentos se enquadra como instituição financeira do segmento S4, isto é, representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. Devido ao menor risco à estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN), esse segmento possui regulação mais simplificada e com menos requisitos que aquela aplicada a empresas de maior porte.

A Reag atuava sobretudo como administradora de cerca de 90 fundos de investimentos, cada um concentrando os recursos de diversos investidores. Com a liquidação da empresa, tais fundos seguem existindo, mas precisarão buscar uma nova gestora para os recursos.

A instituição é suspeita de administrar fundos fraudulentos ligados ao Banco Master. O esquema funcionaria por meio de uma ciranda financeira de depósitos e retiradas por diversos desses fundos, com o objetivo de ocultar o beneficiário final do dinheiro.

Segundo as investigações, as fraudes podem superar os R$ 11 bilhões e envolvem o desvio de recursos do SFN para abastecer o patrimônio pessoal dos envolvidos, sobretudo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e parentes.

O caso começou a ser investigado sob supervisão da primeira instância da Justiça Federal, mas acabou sendo alçado ao Supremo Tribunal Federal (STF) devido a suspeitas ainda não esclarecidas sobre o envolvimento de pessoas com foro privilegiado.

O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que autorizou as diligências de quarta-feira (15) que tiveram ex-executivos da Reag e do Master como alvo. O próprio magistrado, contudo, virou alvo de questionamentos por ter viajado em um avião particular com um dos advogados que atuam no caso, em dezembro, dias antes de decretar sigilo absoluto sobre o processo.

Em paralelo, o Tribunal de Contas da União (TCU) também tem se debruçado sobre o escândalo, ameaçando realizar uma inspeção sobre os procedimentos que levaram o BC a liquidar o Banco Master.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de freepik
Economia Há 12 minutos

Fiscos estaduais se adaptam para premiar bons contribuintes

Programas de autorregularização, como o de Alagoas, oferecem atendimento especial na Receita, benefícios tributários e redução de burocracias

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 12 minutos

Vendas no varejo cresceram 1,5% até novembro de 2025

Acumulado nos 12 meses anteriores o crecimento foi 1,5%, diz IBGE
Economia Há 2 horas

Produção de veículos cresce 3,5% em 2025

Segundo a Anfavea, foram fabricadas 2,64 milhões de unidades
Economia Há 2 horas

IBGE prevê safra recorde de 346 milhões de toneladas em 2025

Resultado representa alta de 18,2% em relação ao ano anterior

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes

Fake news voltaram a circular após novo vídeo de deputado

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
1.16 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 39 minutos

Orçamento 2026 é sancionado com previsão de superávit de R$ 34,2 bi
Poder Judiciário Há 2 horas

Tenente Portela alcança novo marco histórico no Judiciário
Turismo Há 2 horas

Esmeralda Praia Hotel inaugura deck suspenso em Ponta Negra
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova possibilidade de concessão de empréstimo consignado para quem recebe auxílio-doença
Senado Federal Há 2 horas

Orçamento 2026 é sancionado com veto a R$ 400 milhões em emendas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,11%
Euro
R$ 6,26 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 550,518,32 -1,12%
Ibovespa
165,345,44 pts 0.12%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias