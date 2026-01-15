Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Brigada Militar prende cinco por furtos de caminhonetes em Palmeira das Missões

A ação resultou na recuperação de Hilux furtada e apreensão de armas, drogas e equipamentos usados nos crimes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / 39º BPM - Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS)
15/01/2026 às 10h27
(Foto: Divulgação / 39º BPM - BMRS)

Na madrugada desta quarta-feira (14), a Brigada Militar prendeu cinco homens, com idades entre 21 e 43 anos, e apreendeu um adolescente de 14 anos, durante uma operação de combate a furtos de caminhonetes na região de Palmeira das Missões.

A ação ocorreu após troca de informações e diligências que identificaram um veículo VW SpaceFox suspeito de envolvimento em ocorrências de furtos de caminhonetes Toyota Hilux. Durante as buscas, os policiais localizaram, em uma localidade do interior do município, uma caminhonete Toyota Hilux furtada, além de diversos objetos utilizados na prática criminosa, resultando na prisão de dois indivíduos.

No local, foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida, 30 munições do mesmo calibre, uma porção de maconha (14,1 gramas), uma balança de precisão, aparelhos celulares, bloqueador de sinal e outros equipamentos empregados em furtos de veículos.

Na sequência, o VW SpaceFox utilizado nos crimes foi abordado na BR-386, entre os municípios de Sarandi e Carazinho, onde os policiais lograram êxito na prisão dos demais envolvidos.

Conforme determinação da autoridade policial, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de associação criminosa, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões (PEPM), enquanto o adolescente foi liberado após os procedimentos legais previstos.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
