Colisão frontal deixa motorista ferido na RSC-472, em Palmitinho

Acidente envolvendo dois veículos ocorreu na Curva do S e deixou um condutor preso às ferragens.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
15/01/2026 às 09h56
(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um acidente de trânsito entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 14, em Palmitinho. O fato aconteceu, por volta das 9h40, no trecho da rodovia entre Palmitinho e Vista Alegre (RSC-472).

Conforme informações, envolveram-se em uma colisão frontal uma Fiat Strada, de Chapecó – SC, e um Fiat Uno, de Vista Alegre, no lugar conhecido como “Curva do S”, deixando o motorista do Uno preso às ferragens.

Ainda conforme informações, a vítima foi removida pela Brigada Militar e moradores e encaminhada com ferimentos ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho. Posteriormente, transferida ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

O condutor da caminhonete, que teria invadido a pista contrária, sofreu apenas escoriações.

 

 

