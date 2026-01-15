Colisão frontal deixa motorista ferido na RSC-472, em Palmitinho

Um acidente de trânsito entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 14, em Palmitinho. O fato aconteceu, por volta das 9h40, no trecho da rodovia entre Palmitinho e Vista Alegre (RSC-472).

Conforme informações, envolveram-se em uma colisão frontal uma Fiat Strada, de Chapecó – SC, e um Fiat Uno, de Vista Alegre, no lugar conhecido como “Curva do S”, deixando o motorista do Uno preso às ferragens.

Ainda conforme informações, a vítima foi removida pela Brigada Militar e moradores e encaminhada com ferimentos ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho. Posteriormente, transferida ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

O condutor da caminhonete, que teria invadido a pista contrária, sofreu apenas escoriações.

