Brigada Militar prende casal por tráfico de drogas em Três Passos

Polícia Militar apreendeu porções de crack prontas para venda em residência no bairro PAC II.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7°BPM
14/01/2026 às 14h36
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Na tarde de terça-feira (13/01), Policiais Militares da Força Tática do 7ºBPM prenderam um homem e uma mulher por tráfico de entorpecentes no município de Três Passos, durante ações do Plano Tático Operacional.

A equipe realizava patrulhamento tático motorizado quando recebeu denúncia anônima informando que um casal estaria comercializando drogas em uma residência localizada no bairro PAC II, local já conhecido por registros anteriores de tráfico de entorpecentes.

Ao chegar no endereço, os policiais visualizaram os suspeitos. Durante a abordagem, foi visualizado sobre uma mesa um frasco de vidro contendo 54 porções de crack embaladas em papel alumínio, prontas para a venda, além de outros materiais utilizados para o tráfico e aparelhos celulares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, que tiveram seus direitos constitucionais informados. Ambos foram conduzidos ao hospital para exame clínico e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia Civil, sendo encaminhados ao sistema prisional.

 

 

