Carro é destruído por incêndio em via pública de Cruz Alta

Um incêndio em veículo foi registrado na noite de segunda-feira, 12 de janeiro, por volta das 23h50, na Rua Lothar Wolf, no Bairro Educacional, em Cruz Alta.

Pessoas que transitavam pelo local perceberam as chamas em um carro estacionado na via pública e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem, os bombeiros realizaram o combate ao fogo e o trabalho de rescaldo.

O veículo, um Chevette, foi completamente destruído pelas chamas, resultando em perda total. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.