Jovem fica ferida após saída de pista na RS-305, em Horizontina

Veículo colidiu contra uma árvore e parou em lavoura às margens da rodovia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
14/01/2026 às 09h42 Atualizada em 14/01/2026 às 11h01
Jovem fica ferida após saída de pista na RS-305, em Horizontina
(Foto: Divulgação / Corpo de Bmbeiros)

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado por volta das 17h50min desta terça-feira (13), na RS-305, em Horizontina. A ocorrência foi registrada nas proximidades da indústria Natufish, no trecho que liga os municípios de Horizontina e Tucunduva.

Conforme as informações apuradas, a motorista conduzia um Renault Logan, com placas de Três de Maio, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O carro acabou colidindo contra uma árvore e parou em meio a uma lavoura de milho às margens da rodovia.

A jovem era a única ocupante do automóvel e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz, de Horizontina, para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

 

 

