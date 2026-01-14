Jovem fica ferida após saída de pista na RS-305, em Horizontina

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado por volta das 17h50min desta terça-feira (13), na RS-305, em Horizontina. A ocorrência foi registrada nas proximidades da indústria Natufish, no trecho que liga os municípios de Horizontina e Tucunduva.
Conforme as informações apuradas, a motorista conduzia um Renault Logan, com placas de Três de Maio, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O carro acabou colidindo contra uma árvore e parou em meio a uma lavoura de milho às margens da rodovia.
A jovem era a única ocupante do automóvel e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz, de Horizontina, para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.