Homem é encontrado morto em pavilhão do Parque de Exposições de Ijuí

No final da tarde desta terça-feira (13), um homem foi localizado sem vida em um pavilhão do Parque de Exposições Wanderley Burmann, em Ijuí. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Também estiveram presentes equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de praxe.

De acordo com as informações preliminares, a principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por uma descarga elétrica, possivelmente no momento em que a vítima tentava manusear fios da rede de energia de alumínio. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.

