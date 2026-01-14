Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

Autoridades cumprem mandados em São Paulo e mais quatro estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 08h37
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro.

As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.

A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.

>> Leia mais sobre a Operação Compliance Zero na Agência Brasil

Entenda

Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação . Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.

>> Leia mais sobre o Banco Master na Agência Brasil

DENGUE
