Caminhão desgovernado atinge residência e causa grandes danos materiais em Miraguaí

Na tarde desta terça-feira (13), um caminhão desgovernado colidiu contra uma residência na Rua Júlio de Castilhos, em Miraguaí. O veículo, que estava estacionado e possivelmente sem condutor, era carregado com blocos de cimento.

Conforme informações preliminares, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão começou a se mover sozinho, descendo pela via até atingir o imóvel. Já no interior do pátio da residência, o veículo colidiu com dois automóveis que estavam estacionados no local: um Ford Ka e uma Fiat Toro.

O impacto provocou danos materiais significativos tanto nos veículos quanto na propriedade. No momento do acidente, não havia ninguém na residência, e não foram registrados feridos.

As causas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Novas informações deverão ser divulgadas assim que estiverem disponíveis.