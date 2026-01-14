Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Caminhão desgovernado atinge residência e causa grandes danos materiais em Miraguaí

Veículo carregado com blocos de cimento desceu sozinho e causou danos materiais; ninguém ficou ferido

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Observador Regional
14/01/2026 às 07h18
Caminhão desgovernado atinge residência e causa grandes danos materiais em Miraguaí
(Foto: Divulgação Observador Regional)

Na tarde desta terça-feira (13), um caminhão desgovernado colidiu contra uma residência na Rua Júlio de Castilhos, em Miraguaí. O veículo, que estava estacionado e possivelmente sem condutor, era carregado com blocos de cimento.

Conforme informações preliminares, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão começou a se mover sozinho, descendo pela via até atingir o imóvel. Já no interior do pátio da residência, o veículo colidiu com dois automóveis que estavam estacionados no local: um Ford Ka e uma Fiat Toro.

O impacto provocou danos materiais significativos tanto nos veículos quanto na propriedade. No momento do acidente, não havia ninguém na residência, e não foram registrados feridos.

As causas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Novas informações deverão ser divulgadas assim que estiverem disponíveis.

 
